В Великобритании строитель Даниель Нигоу решил отомстить заказчикам, которые ему не заплатили, и разрушил построенные им дома. По словам очевидцев, мужчина при этом смеялся и делал фотографии. Об этом пишет Metro.

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По информации издания, сумма ущерба составляет около 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Также известно, что были разрушены только те дома, за возведение которых строителю не заплатили.

Фото: metro.co.uk

Свидетели отмечают, что мужчина пригнал два экскаватора к новостройкам, после чего разрушил 5 из них. Люди пытались его остановить, но это не помогло.



После инцидента 30-летний строитель был задержан. Мужчина сопротивления полицейским не оказывал.

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