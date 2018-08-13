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Главная » Мир » Чиновники из Белого дома рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколом

Чиновники из Белого дома рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколом

Чиновники из Белого дома рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколом
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Сторонники Трампа считают эту проблему слишком раздутой

13.08.18 120
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Чиновники, близкие к президенту США Дональду Трампу, рассказали о том, как президент США относится к некоторым протокольным мероприятиям, а также о его оговорках, когда идет речь о географических наименованиях.  Об этом пишет газета Politico.

Один из бывших сотрудников Белого дома сообщил изданию, что Трампа иногда приходилось отговаривать от звонков лидерам стран в другом полушарии, ввиду того, что президент не учитывал разницу в часовых поясах.

"Ему непросто было объяснить, что лидер страны, которому около 80-85 лет, не всегда бодрствует в 10:30 утра или в 11 вечера по местному времени", - сказал бывший чиновник.

"Когда он (Трамп) хочет позвонить кому-то, он крайне импульсивен в таких случаях. И он не думает о том, сколько сейчас времени", - добавил он.

Источники издания также сообщали, что американский лидер однажды, перед встречей с индийским премьером в 2017 году, ошибочно назвал страну Непал "Nipple" (сосок, соска – англ.), а также шутил над схожестью названия страны Бутан с английским словом "Вutton" (кнопка - англ.).

"Подчеркнутое соблюдение протокола - это проявление уважения к людям. Когда президент не соблюдает протокол, это знак неуважения", - сказала Венди Шерман, экс-представитель Госдепа при администрации Клинтона и Обамы.

Сторонники Трампа со своей стороны называют такое внимание к таким инцидентам раздутым.

"Президент выстроил крепкие взаимоотношения - не только дружеские, но и откровенные - со многими ближайшими союзниками США. Он даже проводит рабочие переговоры по телефону с соперниками США, добиваясь стабильности во взаимоотношениях... Иностранные лидеры уважают то, что президент готов принимать от них звонки днем и ночью", - заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, президент США Дональд Трамп, оговорился, заявив, что встречался с "президентом" Виргинских островов, которым фактически является он сам.

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