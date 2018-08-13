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Главная » Мир » При сносе здания в США обнаружили ретро автомобили

При сносе здания в США обнаружили ретро автомобили

При сносе здания в США обнаружили ретро автомобили
AFP

 Машины были построены еще в 1930-х годах

13.08.18 80
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Строитель Дэвид Маунтом из Южной Каролины, США, и его дочь обнаружили ретро автомобили во время проведения строительных работ, сообщает Популярная Механика. Первый автомобиль был обнаружен дочерью строителя. Им оказался Plymouth 1933 года, оборудованный заднепетельными дверьми.

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Эта находка заставила Маунта вместе с дочерью более тщательно проверить здание. В итоге они в общей сложности нашли 10 легковых машин и грузовиков.

Наиболее примечательные среди них оказались — неизвестный родстер, построенный на шасси Ford 30-х годов, с двигателем Mercury Flathead V8, а также седан Chevrolet Master Deluxe 1939 года.

Собственник здания не заинтересовался обнаруженными машинами, и таким образом, Маунт оставил их себе.

Отмечается, что некоторые из машин можно восстановить.

Напомним, в Киеве на Позняках заметили индийский автомобиль марки Bajaj Qute, который считается самым дешевым серийным авто в мире.

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