Группа китайских ученых получила материал, напоминающий дерево и сопоставимый с ним по прочности, но более устойчивый к воздействию высоких температур и кислот, сообщает ПМ.
При всех достоинствах древесины — легкость, прочность, упругость, она не слишком долговечна и легко воспламеняема.
На сегодняшний день существует ряд синтетических и полусинтетических материалов на основе дерева. Стенки клеток, составляющих ствол дерева, укреплены биополимерами — лигнином и гемицеллюлозами, которые и сообщают дереву его замечательные механические свойства.
Ряд синтетических материалов на основе древесины получают, вводя в целлюлозный каркас синтетические полимеры. Такие материалы, как правило, бывают прочными и легко обрабатываются; их также ценят за способность разлагаться в почве, не нанося вреда окружающей среде. Однако такие материалы, как и натуральное дерево, боятся огня, воды и агрессивных сред.
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Новый композитный материал, созданный китайскими учеными, представляет собой синтетический полимер резол со структурой, во многом схожей со структурой лигнина. При комнатной температуре резол кристаллизуется на полимерной матрице, связывается с рядом других синтетических компонентов и образует структуру, сходную с микроструктурой древесины.
Напомним, замглавы Гослесагентства Владимир Бондарь заявил, что почти треть лесов в Украине формально не существует.