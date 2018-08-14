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Главная » Мир » Трамп одобрил помощь Украине в новом оборонном бюджете

Трамп одобрил помощь Украине в новом оборонном бюджете

Трамп одобрил помощь Украине в новом оборонном бюджете
Фото с сайта 112.ua

Оборонный бюджет США на следующий год - $717 млрд

14.08.18 22
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Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Он включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России и помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак. Также Украине выделяется $250 млн для помощи в сфере безопасности.

Об этом сообщает Интерфакс.

Размер бюджета - в $717 млрд. Ранее его поддержал сенат США.

Американская пресса отмечала, что В нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.

Меры в отношении России предусматривают постановку на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от России.

Кроме этого, проект закона запрещает администрации США и ее подрядчикам вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые авторы документа считают угрозой национальной безопасности США.

"Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, который мы достигли ранее в этом году в рамках двухпартийных соглашений по бюджету, которые предусматривали крупнейшее за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил", — заявлял ранее лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл.

"Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" санкционирует выделение Министерству обороны США $250 млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе $50 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений.

В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

В документе подтверждается приверженность Вашингтона Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России встречаться с представителями даже тех стран, которые проводят недружественную политику, в том числе США.

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