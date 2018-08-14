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Ситуация на Донбассе

За сутки на Донбассе ранены двое военных

За сутки на Донбассе ранены двое военных
Фото: LIGA.net

Боевики открывали огонь 41 раз

14.08.18 6
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За прошедшие сутки, 13 августа, в зоне боевых действий на Донбассе боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.

Об этом  говорится  в утреннем возведении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Ранения получили двое военных.

Прицельный огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Отмечается также применение артиллерии калибром 122 мм и минометов. 

Обстрелы осуществляли по защитниках Крымского, Новотошковское, Троицкого, Новозвановка, Новолуганское, Южного, Майорская, Железного, Северного, опытно, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановка, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино.

В то же время боевики обстреляли из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковское, с минометов калибром 120 мм наши позиции у Железного, Северного и Богдановка, а с минометов калибром 82 мм - позиции у Новозвановка, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

Напомним, на Донбассе установлен новый рекорд обстрелов. 12 августа оккупанты 57 раз открывали огонь.

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