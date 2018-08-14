В столице Франции на улицах появились новые, экологичные писсуары. Впрочем, парижан возмутило их появлением, потому, что они публичные.

Об этом сообщает Reuters.

Особое возмущение вызвал ярко-красный “уринуар”, который установлен неподалеку от Собора Парижской Богоматери на острове Сен-Луи.

Местные жители даже обратились в мэрию с просьбами о его демонтаже, а также планируют подать петицию.

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“Нет необходимости помещать что-либо столь непристойное и уродливое в историческом центре”, - отметила 68-летняя владелица салона предметов венецианского искусства Паола Пеллицари.

Новый экологический туалет получил название "уритротуар", которое происходит от двух французских слов, обозначающих писсуар и тротуар. Он представляет собой коробку с отверстием в передней части и кадкой цветов сверху. Внутри есть солома, которая превращается в компост, пригодный для дальнейшего использования в парках и садах.

Однако, по словам жителей острова Сен-Луи, вид ничем не огороженного писсуара портит их изысканный район.

В свою очередь, местный мэр Ариэль Вейл настаивает на том, что эти устройства все же необходимы.

Напомним, Монмартр может лишиться художников.