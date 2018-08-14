О пострадавших ничего не известно

На юго-западе Швеции ночью люди в масках подожгли десятки автомобилей.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Поджоги примерно в одно время произошли в городах Гетеборг, Мальме, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль.

По предварительным данным, в Гетеборге сгорели по меньшей мере 88 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах, уточнил координатор экстренных служб в этом городе. В Тролльхеттане около 40 молодых людей в масках поджигали машины и атаковали сотрудников полиции, забрасывая их камнями.

В полиции также не исключили, что организаторы поджогов могли координировать свои действия через соцсети.

В Twitter стали появляться видео, где видно, как люди в черной одежде ходят между припаркованными автомобилями, а также как горят автомобили.