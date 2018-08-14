На юго-западе Швеции ночью люди в масках подожгли десятки автомобилей.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Поджоги примерно в одно время произошли в городах Гетеборг, Мальме, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль.
По предварительным данным, в Гетеборге сгорели по меньшей мере 88 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах, уточнил координатор экстренных служб в этом городе. В Тролльхеттане около 40 молодых людей в масках поджигали машины и атаковали сотрудников полиции, забрасывая их камнями.
В полиции также не исключили, что организаторы поджогов могли координировать свои действия через соцсети.
В Twitter стали появляться видео, где видно, как люди в черной одежде ходят между припаркованными автомобилями, а также как горят автомобили.
Sinnesjukt vilka pack #frölunda #hjällbo #göteborg pic.twitter.com/cseqaRYR6H— Johan Jansson (@JJohanJJansson) 13 августа 2018 г.
О задержанных или пострадавших не сообщается.
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Напомним, фанаты сербской "Црвены Звезды" подожгли автобус с футболистами во время празднования победы в чемпионате страны.