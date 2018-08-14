На месте масштабного ДТП в Великобритании женщина родила ребенка

В британском графстве Кент на лондонской автостраде М25 возле города Суонли автобус съехал с дороги, врезался в ограждение и перевернулся. В результате ДТП пострадал 41 человек, в том числе семеро детей. Движение транспорта на автостраде было перекрыто в течение часа.

Об этом сообщает Mirror.

Вокруг места аварии образовалась большая пробка. И у беременной женщины, оказавшейся в числе тех, кто застрял на дороге, начались роды.

Принимать их пришлось сотрудникам экстренных служб прямо на обочине дороги. В итоге британка благополучно родила мальчика прямо на месте аварии.

"Рады сообщить, что при аварии с автобусом обошлось без серьезных травм. Мы горды тем, насколько эффективно сотрудничали друг с другом экстренные службы. Чтобы сделать ситуацию интереснее, на месте ДТП родился мальчик… Сегодня так легко могла оборваться чья-то жизнь, но вместо этого мы вернулись домой (чуть позже обычного), с хорошей новостью", — говорится в заявлении полиции Кента в Twitter.

Напомним, в Харькове из окна пятого этажа одной из многоэтажек выпал ребенок. 8-летний мальчик получил многочисленные травмы, но остался жив.