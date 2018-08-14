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Трамп закрыл небо над США для российских военных

Трамп закрыл небо над США для российских военных
Фото с сайта Подробности

Российской военной авиации запретили летать над США

14.08.18 44
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Президент США Дональд Трамп заморозил сотрудничество с Россией в рамках Договора по Открытому небу, который позволял российским и американским военным самолетам совершать наблюдательные полеты над территорией обеих стран.

Об этом говорится в пункте 1242 оборонного бюджета США, который принял Конгресс и подписал Трамп.

США не собираются финансировать эту программу до тех пор, пока президент не представит в Конгресс доказательства, что Россия начала выполнять условия договора. Ответственность за заморозку программы Вашингтон возложил на Москву.

В США считают, что Россия должна перестать использовать в разведывательных целях сведения, полученные во время наблюдательных полетов, а также сообщать о цели предстоящих облетов. Кроме того, Россия должна разрешить самолетам США выполнять полеты над Калининградской областью, Чечней и Москвой, а также в районах, граничащих с Южной Осетией и Абхазией.

Отметим, в августе 2017 года широкий резонанс получил наблюдательный полет, в рамках которого самолет Ту-154 ВВС России пролетел над Белым домом, комплексом зданий Конгресса США, штаб-квартирой ЦРУ и Пентагоном.

Напомним, Омелян заявил, что "Открытое небо" с Европой Украина подпишет после Brexit.

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