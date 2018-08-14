У Турции фундаментальные экономические проблемы, - Белый дом

В Белом доме заявили о наличии у Турции фундаментальных экономических проблем, о чем свидетельствует обвал курса турецкой лиры.

"Мы следим за ситуацией очень внимательно. Министр финансов следит за ситуацией в Турции очень внимательно", – цитирует советника Белого дома по экономике Кевина Хэссета Голос Америки.

По его словам, введенные президентом Трампом двойные тарифы на турецкую сталь составляют "крошечную долю" ВВП Турции, а потому падение курса национальной валюты на 40 процентов свидетельствует о наличии фундаментальных экономических проблем в стране.

Отметим, турецкая лира в пятницу, 10 августа, обесценилась на 18% - самый большой показатель с 2001 года - на фоне заявления президента США Дональда Трампа об удвоении таможенных тарифов на турецкую сталь и алюминий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал граждан обменивать доллары и евро на национальную валюту - лиру и заявил о подготовке страны к переходу на расчеты в нацвалюте с Китаем, Россией, Украиной и рядом других крупных торговых партнеров.

Такде Эрдоган заявил, что экономическое давление на страну является реакцией некоторых внешних сил на независимую политику Анкары, и пообещал дать достойный ответ лицам и структурам, которые поддерживают ее внутри страны.

Напомним, Турция принимает экстренные меры по защите национальной валюты.