Американским ведомствам официально запретили пользоваться Huawei

С лета 2019 года госучреждения в США не смогут закупать для своих нужд ряд видов оборудования, выпущенного китайскими компаниями.

Запрет на заключение, продление и расширение подобных контрактов содержится в законе об оборонном бюджете США на 2019 год, подписанном накануне, 13 августа, президентом страны Дональдом Трампом, сообщает РБК.

Получивший имя сенатора Джона Маккейна законодательный акт обязывает руководителей госструктур отказаться от контрактов, в рамках которых телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения китайского производства используются как существенный компонент любой системы. Документ также запрещает заключать или продлевать контракты со сторонними организациями, использующими такое оборудование.



В списке китайских производителей, чье оборудование подпало под запрет, первыми упоминаются корпорации Huawei и ZTE. Запрет распространяется и на их "дочек", а также на компании Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company.

Кроме того, действие запрета может быть распространено на любую компанию, которую глава Пентагона сочтет подконтрольной властям Китая.



Официально запрет вступает в силу через год с момента подписания закона, то есть с 13 августа 2019 года. Однако нормы закона допускают возможность выборочного снятия запрета после этой даты, но только в тех случаях, когда глава Национальной разведки США сочтет, что заключение какого-то конкретного контракта необходимо для обеспечения безопасности страны.

Напомним, эффект от пошлин на китайские товары превысил ожидания Трампа.