На севере Италии в городе Генуя обрушился мост. О пострадавших и их числе пока ничего не известно.
Об этом сообщает Il Post.
Обвал большой секции моста Моранди над рекой Полчевера произошел незадолго до полудня.
Учитывая масштабы разрушения, мост мог обрушиться вместе с автомобилями.
A #genova è tragedia, crolla il ponte #Morandi si temono vittime, soccorsi al lavoro pic.twitter.com/xRK4ndAOVQ— Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 14 августа 2018 г.
Сейчас трасса А10, на которой находится мост, перекрыта.
Fa piangere #Genova pic.twitter.com/p6yEf4AZZu— Matteo Pucciarelli (@il_pucciarelli) 14 августа 2018 г.
Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина превышает километр, высота - 90 метров.
Напомним, один из авторов проекта моста Метро в Киеве Георгий Росновский заявил, что конструкция может рухнуть "в любой момент".