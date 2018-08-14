Гондолы больше не будут плавать по главным каналам Венеции

Муниципалитет Венеции запретил передвигаться на каяках, каноэ, водных велосипедах и знаменитых гондолах по центральным каналам города.
Об этом сообщает Европульс.
На безмоторных средствах теперь нельзя проплыть по главных транспортных артериях города: Гранд-каналу и Каннареджо.
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На остальных, менее загруженных, каналах запрет введен с 7 утра до 5 вечера по будням и с 7 утра до 3 дня по выходным.
Отмечается, что полный запрет на движение безмоторных плавсредств начали обсуждать после гибели в 2013 году немецкого туриста, который погиб после столкновения столкновения гондолы с паромом.
Напомним, в Венеции решительно настроены на борьбу с туристами.