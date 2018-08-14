Конгресс США раскрыл детали законопроекта о новых санкций против РФ

Конгрессмены США опубликовали текст законопроекта о новых санкциях против Российской Федерации на сайте Конгресса. Законопроект S. 3336 получил название "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций на Российскую Федерацию".

Сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин выступили с предложением ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга России.

Если законопроект будет принят, резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В российском МИД ответили на американские санкции с помощью эмодзи

Сенаторы также предлагают запретить ведение операций и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов", в частности, российских банков ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы.

Российские государственные банки находятся под секторальными санкциями с 2014 года, но эти санкции запрещают только привлечение нового долгового и акционерного финансирования в США. Новые же предложения сенаторов делают невозможным для перечисленных банков проводить стандартные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США.

Напомним, в ответ на американские санкции Россия сокращает вложения в американские госбумаги и переходит от расчетов в американских долларах к расчетам в других валютах.