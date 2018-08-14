Лукашенко надоел пофигизм правительства Беларуси

Трое министров уже отправлены в отставку

Глава Беларуси Александр Лукашенко распорядился внести ему предложения по заменам в руководстве правительства страны.

Как сообщает БелТА, Лукашенко раскритиковал правительство страны за "пофигическое отношение к поручениям президента".

"На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно", - отметил он.

Он отправил в отставку трех министров – министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного.

Кроме того, Лукашенко раскритиковал вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения.

Лукашенко также объявил полное служебное несоответствие председателю Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву и госсекретарю Совета безопасности страны Станиславу Засю.

Напомним, Лукашенко за уборкой урожая пошутил о собственной смерти.