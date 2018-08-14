Количество погибших при обрушении автомобильного моста близ Генуи составляет уже 22 человека. Среди погибших есть ребенок, передает Genova.repubblica.it.



Ранее власти Италии сообщали о гибели 11 человек, но не исключали, что число жертв может значительно вырасти.



Глава спасательной службы Генуи Франческо Бермано в свою очередь сообщил о десятках жертв, сообщает агентство Adnkronos.



Кроме того, как передает телеканал Rai News, из-под обломков моста удалось достать выживших.

Фото: twitter.com/Francescorocca

По данным телеканала, из-под завалов уже извлекли 7 пострадавших. Их вертолетом доставили в местные больницы. Отмечается, что у многих переломы спины. Кроме того, психологи работают с очевидцами произошедшего.



Тем не менее под завалами остаются несколько разбитых транспортных средств с погибшими.





Стоит отметить, что по мнению очевидцев, мост обрушился из-за удара молнии.



"Это произошло сразу же после 11:30, когда мы увидели, как молния ударила в мост, и мы видели, как мост рухнул", - сказал свидетель.



Отметим, сегодня, 14 августа, на севере Италии в городе Генуя обвалился мост.