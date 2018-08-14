Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Видео, фото Обвал моста в Италии: количество погибших увеличилось до 22

Видео, фото Обвал моста в Италии: количество погибших увеличилось до 22

<span class="label red">Видео, фото</span> Обвал моста в Италии: количество погибших увеличилось до 22
Фото: twitter.com/Agenzia_Ansa

Из-под обломков моста удалось достать выживших

14.08.18 125
000

Количество погибших при обрушении автомобильного моста близ Генуи составляет уже 22 человека. Среди погибших есть ребенок, передает Genova.repubblica.it.

Ранее власти Италии сообщали о гибели 11 человек, но не исключали, что число жертв может значительно вырасти.

Глава спасательной службы Генуи Франческо Бермано в свою очередь сообщил о десятках жертв, сообщает агентство Adnkronos.

Кроме того, как передает телеканал Rai News, из-под обломков моста удалось достать выживших.

Фото: twitter.com/Francescorocca

По данным телеканала, из-под завалов уже извлекли 7 пострадавших. Их вертолетом доставили в местные больницы. Отмечается, что у многих переломы спины. Кроме того, психологи работают с очевидцами произошедшего.

Тем не менее под завалами остаются несколько разбитых транспортных средств с погибшими.



Стоит отметить, что по мнению очевидцев, мост обрушился из-за удара молнии.

"Это произошло сразу же после 11:30, когда мы увидели, как молния ударила в мост, и мы видели, как мост рухнул", - сказал свидетель.

Отметим, сегодня, 14 августа, на севере Италии в городе Генуя обвалился мост.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Генуе рухнул мостВ Италии муравей попытался ограбить ювелирный магазин, но "кражу века" предотвратилиЕще один мост устал. Киевляне обеспокоились состоянием моста Патона
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16313
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11634
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12502
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22129
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13168
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28902
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15322
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27146
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6439
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15583
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 12484 / 13518
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 4559 / 5424
  3. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 4435 / 4981
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3990 / 8505
  5. 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке 3282 / 3886
  6. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом (обновлено) 2628 / 2945
  7. Строитель, которому не заплатили за работу, разрушил из мести 5 домов 2509 / 2605
  8. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 2309 / 2575
  9. Появилось видео испытаний нового украинского танка 2016 / 2308
  10. "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого 1914 / 2247
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 20 / 13518
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 9 / 4981
  3. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1642
  4. В Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета 8 / 1021
  5. Суррогатная Европа. Может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой 7 / 1416
  6. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 6 / 9430
  7. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 5 / 1929
  8. Появилось видео испытаний нового украинского танка 5 / 2308
  9. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом (обновлено) 5 / 2945
  10. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 126012
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.