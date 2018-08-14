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Главная » Мир » Еврокомиссия дала властям Польши месяц на пересмотр судебной реформы

Еврокомиссия дала властям Польши месяц на пересмотр судебной реформы

Еврокомиссия дала властям Польши месяц на пересмотр судебной реформы
Фото: europeinsight.net

В противном случае Комиссия может обратиться в Суд ЕС

14.08.18 8
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Властям Польши дан один месяц, чтобы изменить законодательство о Верховном суде страны и принять меры для имплементации обоснованной позиции Еврокомиссии, говорится в пресс-релизе Европейской Комиссии.

"Теперь у польских властей есть один месяц, чтобы принять необходимые меры для согласования обоснованной позиции (Еврокомиссии). Если польские власти не предпримут соответствующих мер, Комиссия может принять решение передать дело в Суд ЕС", - говорится в пресс-релизе.

В Еврокомиссии подчеркнули, что до сих пор остаются юридические опасения относительно законодательства о Верховном суде Польши.

В Брюсселе добавили, что оставляют свою позицию неизменной относительно того, что польский закон о Верховном суде несовместим с законодательством ЕС. Евро-чиновники считают, что этот закон подрывает принцип независимости, включая процедуру снятия судей. Таким образом, Варшава не выполняет свои обязательства согласно пункту 1 статьи 19 Договора о ЕС, который связан с Хартией об основополагающих правах Евросоюза.

Как сообщалось, в начале июля Еврокомиссия возбудила процедуру по Польше с целью расследования нарушений в сфере верховенства права и дальнейшего наложения санкций. Предостережение Брюсселя вызывает, в частности, закон о Верховном Суде страны.

Как пояснили в Еврокомиссии, этот закон нарушает права судей и не соответствует обязательствам Польши по ст. 19 Договора о ЕС, которая связана с Хартией о основополагающих правах Евросоюза.

Напомним, Европейская комиссия пригрозила приостановить право голоса Польши в ЕС если страна продолжит "подрывать независимость судебных органов".

 

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