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Главная » Мир » Трансляция, фото, видео Обрушение моста в Генуе: количество жертв растет

Трансляция, фото, видео Обрушение моста в Генуе: количество жертв растет

<span class="label red">Трансляция, фото, видео</span> Обрушение моста в Генуе: количество жертв растет
Фото: twitter.com/Agenzia_Ansa

Максимум подробностей от мировых СМИ

14.08.18 622
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Из-под обломков моста Моранди в итальянской Генуе уже достали 22 тела, среди которых – тело одного ребенка. Сообщается о 14 пострадавших, пятеро  - в тяжелом состоянии, 10 человек считаются пропавшими без вести, сообщает genova.repubblica.

Спасатели не исключают, что количество жертв будет увеличиваться. До сих пор не посчитали, сколько всего машин упало. Предварительно, легковых было около тридцати пяти, грузовиков - три: некоторые из них оказались под обломками, несколько застряли в конструкциях моста, сообщает информационное агентство ANSA.

Вот что происходит на месте трагедии прямо сейчас:

Фото грузовика, который успел затормозить прямо перед обрушившимся виадуком, уже облетело все мировые СМИ.

Сейчас по обе стороны образовавшейся пропасти движение транспорта заблокировано, выживших и тела погибших ищут с собаками.

 

Чудом куски железобетонных конструкций не задели многоквартирные дома, которые находятся прямо под пролетом: большинство обломков упало на железнодорожные пути. Всех жителей домов поблизости эвакуировали из зоны риска. Также спасатели опасаются утечки газа.

На мосту проводились работы по укреплению перекрытия виадука, сообщила компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны. Выяснять, почему целый пролет моста обрушился в реку – компания будет, когда территорию хоть немного расчистят.

Но очевидцы падения утверждают, что в мост ударила молния – сегодня в обед шел сильный дождь со шквальным ветром и грозой. Момент обрушения попал на видео.

Историческая справка: мост через реку Польчевера построен в 1968 году, по проекту известного итальянского архитектора Риккардо Моранди, официально он носит его имя. По нему проходит трасса А10. Длина моста составляет 1182 метра, высота - 90 метров, считается первым вантовым мостом в Европе.

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