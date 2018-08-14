В результате аварии автобуса в Эквадоре погибли 24 человека

В результате аварии пассажирского автобуса в Эквадоре, погибли 24 человека, еще 18 человек получили ранения. Об этом сообщает AFP.

Автобус разбился между селами за пределами столицы Эквадора Кито. Отмечается, что в автобусе находились венесуэльцы и колумбийцы. Большинство жертв – колумбийцы, передает агентство.

"Автобус врезался в другое транспортное средство примерно в 30 километрах (20 миль) к востоку от Кито", - говорится в сообщении.

Напомним, в Перу в результате падения пассажирского автобуса в пропасть погибли 15 человек.