Россия подготовила ответные меры на случай прекращения железнодорожного сообщения с Украиной

В Министерстве транспорта РФ подготовили пакет ответных мер на случай, если власти Украины решат прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией, передает ТАСС.
"Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши меры в связи с возможным принятием такого рода решений", - заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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По его словам, в случае принятия украинской властью решения о прекращении железнодорожного сообщения, Россия примет ответные меры. В то же время российский министр отметил, что не ожидает, что дело дойдет до реальных шагов.
"В первую очередь такого рода мероприятия повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта, это ни к чему другому не приведет", - сказал он.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией.