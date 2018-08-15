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Главная » Мир » Путин поздравляет Ким Чен Ына и хочет личной встречи, - СМИ

Путин поздравляет Ким Чен Ына и хочет личной встречи, - СМИ

Путин поздравляет Ким Чен Ына и хочет личной встречи, - СМИ
Фото: abc.net.au

Путин отправил телеграмму в Пхеньян

15.08.18 46
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Российский президент Владимир Путин заявил о готовности провести личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает агентство "ЦТАК", передает "ТАСС".

Согласно информации северокорейского агентства, о согласии провести встречу говорится в телеграмме, которую Путин отправил Ким Чен Ыну, поздравляя с годовщиной освобождения Кореи 15 августа.

"По случаю национального праздника КНДР, дня освобождения, шлю вам искреннее поздравление. Россия высоко оценивает, что в вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи", - цитирует "ЦТАК" телеграму.

Далее по приведенному агентством тексту указывается, что Путин "готов встретиться в ближайшее время" для "обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов".

Также он отметил "дружественный и конструктивный характер" отношений между Российской Федерацией и КНДР и выразил уверенность, что страны могут "непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество", в том числе и в рамках трехсторонней программы при участии РФ, Северной Кореи и Южной Кореи.

В то же время отношения КНДР и США зашли в дипломатический тупик. Северная Корея отклонила все предложенные США планы по разоружению Пхеньяна, назвав их "бандитскими".

Как сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники, Вшингтон требует "полной, поддающейся проверке денуклеаризации" и представил "конкретные предложения" по ее осуществлению.

КНДР в свою очередь готова предпринять "дальнейшие шаги" только в случае смягчения санкций и заключения мирного договора с США. "США не оправдали наши ожидания, ответив международными санкциями и давлением", - заявили в Пхеньяне.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились встретиться в столице Северной Кореи в сентябре.

 

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