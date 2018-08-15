Эрдоган повысил пошлины на товары из США

В частности, это коснется автомобилей, табака и алкоголя

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому увеличиваются ввозные пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак.

Об этом сообщает официальное правительственное издание Турции T.C. Resmi Gazete.

Документ повысил тарифы на ввоз в страну автомобилей (на 120%), алкогольные напитки (на 140%) и листовой табак (на 60%).

Кроме того, новые пошлины касаются ввоза в Турцию косметики, риса и угля из США.

Информацию о том, что соответствующий указ был подписан подтвердил вице-президент Турции Фуат Октай в своем Twitter.

В частности, он уточнил, что подобные меры были введены в связи с "нападками американских властей на турецкую экономику".

Напомним, Эрдоган призвал турок отказаться от долларов и евро ради лиры.