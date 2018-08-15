Более 300 священников за 70 лет растлили больше 1000 детей в США, - доклад присяжных

Более 300 католических священников, работавших в американском штате Пенсильвания на протяжении последних 70 лет, развратили более тысячи детей, их действия покрывались церковной верхушкой, говорится в докладе большого жюри присяжных, опубликованном во вторник.

Об этом сообщает ВВС.

Это одно из самых крупных расследований, которые проводились на территории США. С его помощью удалось установить более тысячи жертв педофилов.

Расследование продолжалось полтора года, затронуло шесть самых больших епархий штата - Алентаун, Ири. Гринсбург, Харрисбург, Питтсбург и Скрентон. Именно там были обнаружены самые массовые очаги растления несовершеннолетних, которые активно покрывались руководством Римско-католической церкви.

Большое жюри проверило так называемые секретные архивы - 2 миллиона внутренних докладных записок и отчетов по поводу заявлений о незаконных действиях священников, которые церковные иерархи скрывали от широкой общественности.

Сам доклад - 1400 страниц - подробно описывает случаи насилия над детьми - такие, например, как история священника, растлившего семилетнего мальчика и немедленно посоветовавшего ему покаяться в содеянном "грехе" и исповедоваться самому насильнику.

Многие жертвы утверждали, что их опаивали или как-либо иначе манипулировали ими. Некоторые вспоминали, что их били родные, так как отказывались верить их рассказам.

Среди жертв педофилов - нынешний конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Марк Роцци, который рассказал большому жюри, что был изнасилован священником в католической школе окгруга Беркс. Этот же священник, по словам Роцци, развратил одного из его школьных друзей, который покончил с собой в 2009 году.

Самому пожилому человеку, ставшему жертвой насилия в церкви в детском возрасте, исполнилось 83 года. Но, согласно местным законам, люди, ставшие жертвами растления до наступления совершеннолетия, могут подавать гражданские иски до достижения 30 лет, уголовные иски - до 50. Не исключено, что в связи с этим громким расследованием закон будет изменен.

Напомним, все 34 епископа Чили подали папе Римскому Франциску прошения об отставке в связи с громким скандалом вокруг священнослужителей этой страны.