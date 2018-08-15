NASA потеряло марсоход

На Марсе после пылевого шторма пропал марсоход Opportunity.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Локальная буря разрослась до явления планетарного масштаба и накрыла ровер. С тех пор представители агентства безуспешно пытаются его обнаружить.

По информации издания, ровер был застигнут бурей, когда находился в Долине Настойчивости.

NASA проводит розыскную операцию и перевело марсоход в энергосберегающий режим.



По подсчетам агентства. пылевая буря будет продолжаться еще месяц, а потом, они надеются, марсоход сам выйдет на связь.



Напомним, буря на территории долины Настойчивости, где находится марсоход, началась 1 июня. Когда через несколько дней ветер усилился, Opportunity перевели в экономный режим, чтобы сохранить энергию аккумуляторов. Заряжать их с помощью солнечных батарей не позволяет значительная непрозрачность атмосферы.

Снимки Европейского космического агентства раскрыли грандиозные масштабы пылевой бури, которая бушует на Марсе.

Пылевые бури являются нередкими на Марсе и чаще всего происходят летом, когда планета подходит к перигелию (ближайшая к Солнцу точка орбиты).

Вследствие испарения замороженного углекислого газа атмосфера сгущается и повышается температура. Из-за этого частицы пыли поднимаются выше. В результате пылевые облака могут достигать в высоту 60 километров.

Известно, что в последний раз марсоход накрыла буря в 2007 году. Тогда связь с ним пропала на две недели. Однако на этот раз масштабы шторма были значительно больше.

Ранее Фокус сообщал, что европейское и американское космические агентства стремятся изучить образцы марсианского грунта здесь, на Земле. Помочь в этом должен новый марсоход, проектирование которого ESA поручило Airbus. Разработкой аппарата займется британское подразделение авиастроительной компании, которое уже трудится над другим ровером ESA под названием ExoMars.