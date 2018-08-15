Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » NASA потеряло марсоход

NASA потеряло марсоход

NASA потеряло марсоход
Марсоход Opportunity / Фото: NASA
15.08.18 258
000

На Марсе после пылевого шторма пропал марсоход Opportunity.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Локальная буря разрослась до явления планетарного масштаба и накрыла ровер. С тех пор представители агентства безуспешно пытаются его обнаружить. 

По информации издания, ровер был застигнут бурей, когда находился в Долине Настойчивости.

NASA проводит розыскную операцию и перевело марсоход в энергосберегающий режим. 

По подсчетам агентства. пылевая буря будет продолжаться еще месяц, а потом, они надеются, марсоход сам выйдет на связь. 

Напомним, буря на территории долины Настойчивости, где находится марсоход, началась 1 июня. Когда через несколько дней ветер усилился, Opportunity перевели в экономный режим, чтобы сохранить энергию аккумуляторов. Заряжать их с помощью солнечных батарей не позволяет значительная непрозрачность атмосферы. 

Снимки Европейского космического агентства раскрыли грандиозные масштабы пылевой бури, которая бушует на Марсе.

Пылевые бури являются нередкими на Марсе и чаще всего происходят летом, когда планета подходит к перигелию (ближайшая к Солнцу точка орбиты).

Вследствие испарения замороженного углекислого газа атмосфера сгущается и повышается температура. Из-за этого частицы пыли поднимаются выше. В результате пылевые облака могут достигать в высоту 60 километров.

Известно, что в последний раз марсоход накрыла буря в 2007 году. Тогда связь с ним пропала на две недели. Однако на этот раз масштабы шторма были значительно больше.

Ранее Фокус сообщал, что европейское и американское космические агентства стремятся изучить образцы марсианского грунта здесь, на Земле. Помочь в этом должен новый марсоход, проектирование которого ESA поручило Airbus. Разработкой аппарата займется британское подразделение авиастроительной компании, которое уже трудится над другим ровером ESA под названием ExoMars.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Илон Маск провёл тайное совещание с учёными по проекту колонизации МарсаМарс подошел к Земле на самое близкое за 15 лет расстояниеNASA показало, каким будет жилье на Марсе
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16503
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11714
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12568
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22254
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13193
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29062
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15437
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27261
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6500
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15647
  1. Ученые выяснили, когда время течет назад 7112 / 8217
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 4792 / 5299
  3. 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке 3774 / 4246
  4. "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого 3186 / 3425
  5. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 2686 / 14445
  6. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2461 / 9566
  7. Россия подготовила ответные меры на случай прекращения железнодорожного сообщения с Украиной 2163 / 2434
  8. АМКУ возбудил дело против Укртрансгаза 1930 / 2195
  9. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 1926 / 2610
  10. Американцы нашли европейцам замену российского газа 1873 / 2096
  1. Ученые выяснили, когда время течет назад 12 / 8217
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 10 / 41127
  3. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 9 / 2610
  4. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 9 / 5299
  5. Верховная Рада купила колючую проволоку 6 / 566
  6. Послание в бутылке. 5 материалов, способных спасти планету от пластика 5 / 1447
  7. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 4 / 14445
  8. Дорога смерти. Как украинские войска покидали Иловайск в августе 2014-го 4 / 2937
  9. Высокое давление. Судейское сообщество выступило с осуждением преследования судьи в деле Кернеса 4 / 855
  10. Путин блокирует Азов, чтобы получить воду для Крыма, - Жебривский 4 / 2131
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.