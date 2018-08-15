В Конституционном суде хотят оспорить Закон о нацагенстве по розыску активов

В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило представление касательно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
В частности, депутаты просят КСУ проверить на конституционность положений п.4 ч.1 ст.1, 19, 20, 21 закона "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" во взаимосвязи с отдельными положениями ст.100 Уголовно-процессуального кодекса.
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В тексте представления депутаты утверждают, что функции Нацагентства противоречат Конституции, так как дискриминируют граждан в зависимости от факта наличия арестованного имущества, и нарушают конституционные гарантии права частной собственности.
Обращение подписали 56 народных депутатов.
Напомним, депутаты обжаловали в Конституционном суде электронное декларирование доходов антикоррупционеров.