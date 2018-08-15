Видео с неизвестным объектом, скорее всего, военного предназначения, вызвало дискуссии в интернете.



Об этом в среду, 15 августа, сообщает издание Русское оружие.



Как отмечается, неизведанный объект расположен в пустыне Гоби на территории Китая.



Съемки велись сверху, вероятно, со спутника или беспилотника. Однако понять, для каких целей создано столь масштабное сооружение со странным расположением широких ровных полос, похожих на взлетно-посадочные, довольно сложно.

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Дополнительную интригу вносит тот факт, что объект находится в безжизненной пустыне Гоби. Рядом с объектом присутствуют постройки и ангары, а также таинственные знаки в виде "восьмерок". Также в кадр попала техника.





"Никто не может объяснить, что было найдено в пустыне Гоби. У нас все еще нет ответов на вопрос, что это за таинственное место, за исключением того, что это может быть взлетно-посадочная полоса для инопланетян", - отмечается в комментарии к ролику, выложенному на YouTube.



Между тем пользователи предположили, что загадочный военный объект используется для испытаний беспилотников. По другой версии, ставшей одной из самых популярных, объект используется для калибровки военных спутников.

Отметим, ранее в американской пустыне нашли статую сфинкса.