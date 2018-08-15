Всего в драке участвовало восемь человек

В Риме две туристки устроили драку, не поделив лучшее место для селфи рядом со знаменитым фонтаном Треви, пишет The Independent.



Рукопашная была снята на видео, опубликованном на YouTube-канале KOOT NITI. Ролик за четыре дня собрал более 150 тысяч просмотров.

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Сообщается, что драка возникла между 19-летней жительницей Нидерландов и 44-летней итало-американкой. Женщины начали толкаться и таскать друг друга за волосы. Вскоре в драку вмешались их близкие, которые также оказались втянуты в конфликт.





В целом, по словам полиции, в драке участвовало восемь человек, пятеро из которых - подростки в возрасте до 18 лет.



Силовики были вынуждены вызвать подкрепление, чтобы восстановить порядок. Обе стороны конфликта получили в результате инцидента синяки. Серьезных травм удалось избежать.

Отметим, ранее в Днепре в ресторане "Старгород" погибла девушка, пытаясь сделать селфи.