Мост в Генуе продолжает трескаться и может обвалиться еще раз

Мост в итальянской Генуе, обвалившийся 14 августа, продолжает разрушаться.

Об этом сообщает La Stampa.

Спасатели не разрешают жителям окрестных домов, эвакуированным из-за аварии, возвращаться назад. Риск нового обрушения остается.

Более того, полиция все больше расширяет так называемую "красную зону", закрывая территорию, которая может представлять риск для людей и транспортных средств. Пока невозможно сказать, когда местные жители смогут вернуться домой.

По данным пожарных, одна из уцелевших опор моста трескается и также может упасть. Некоторые жилые дома находятся прямо под опорой.

Напомним, на севере Италии в городе Генуя обрушился мост.

На момент аварии на мосту находились 30-35 легковых и 3 грузовых автомобиля. Правоохранители подтвердили гибель 39 человек, спасательная операция продолжается.