Украинцев среди погибших в результате обвала моста в Генуе нет, - МИД

Украинцев среди погибших в результате обвала моста в Генуе нет.
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
"Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обвала моста граждан Украины нет", - говорится в сообщении.
Из-за трагедии в итальянской Генуе консул Украины в Милане поддерживает оперативный контакт с местной полицией.
"Обвал моста в Генуе. Десятки погибших и пострадавших. Консул Украины в Милане поддерживает оперативный контакт с полицией. Телефон "горячей линии" +39 348 725 4038, "горячая линия" МИД +38 044 238 16 57", - говорится в сообщении консульской службы.
Напомним, мост в Генуе продолжает трескаться и может обвалиться еще раз.