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Главная » Мир » Обвал моста в Генуе: пострадали два украинца
Обрушение моста в Генуе

Обвал моста в Генуе: пострадали два украинца

Обвал моста в Генуе: пострадали два украинца
Фото: lastampa.it

Наши соотечественники госпитализированы в больницу "Сан Мартин"

15.08.18 26
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В результате обвала моста в Генуе пострадали два украинца. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Милане в Facebook.

"Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь", - говорится в сообщении.

В другие больницу украинцы на госпитализацию не поступали.

Напомним, 14 августа на севере Италии обрушился автомобильный мост с десятками автомобилей на нем. По последним данным, погибли 38 человек, много травмированных. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что украинцев среди погибших в результате обвала моста в Генуе нет.

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