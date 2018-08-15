Обвал моста в Генуе: пострадали два украинца

Наши соотечественники госпитализированы в больницу "Сан Мартин"

В результате обвала моста в Генуе пострадали два украинца. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Милане в Facebook.

"Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь", - говорится в сообщении.

В другие больницу украинцы на госпитализацию не поступали.

Напомним, 14 августа на севере Италии обрушился автомобильный мост с десятками автомобилей на нем. По последним данным, погибли 38 человек, много травмированных. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что украинцев среди погибших в результате обвала моста в Генуе нет.