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Главная » Мир » В США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

В США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

В США ввели санкции против российской компании из-за КНДР
Фото: censor.net.ua

Минфин США обновил санкционный список

15.08.18 13
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Минфин США включил в санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, российскую компанию "Профинет" и ее гендиректора Василия Колчанова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минфине США утверждают, что "Профинет" по крайней мере шесть раз оказывал услуги судам под флагом КНДР, в том числе включенным в санкционный список судам, перевозившим нефтепродукты.

Также под американские санкции попали одна китайская и одна сингапурская компании.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

По итогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации.  

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