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Главная » Мир » Лазаренко в США готовится примириться со следствием, - СМИ

Лазаренко в США готовится примириться со следствием, - СМИ

Лазаренко в США готовится примириться со следствием, - СМИ
Павел Лазаренко / Фото: zn.ua

Речь идет о конфискации активов

16.08.18 81
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Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко и правоохранители США разрабатывают соглашение о "примирении" в деле о конфискации его активов.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении у издания.

С инициативой составления такого соглашения выступили представители правительства США. Они подали ходатайство в федеральный суд в Вашингтоне.

"Стороны в настоящее время разрабатывают соглашение об урегулировании, которое после подписания должно привести к выводу в этом вопросе", - сказано в документе.

Также сообщается, что федерального судью США просят на неопределенное время  отложить все текущие сроки по делу, поскольку стороны хотели бы сосредоточить свое внимание на разработке указанной сделки.

Напомним, еще в 2017 году профильные службы США заверили украинскую сторону, что в случае принятия судебной инстанцией решения о конфискации средств украинского экс-премьера Павла Лазаренко, большая их часть будет передана Киеву.

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин в декабре 2016 года заявил, что Украина рассчитывает получить $280 млн из средств, незаконно выведенных за границу бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

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