Аэропорт Будапешта закрыли из-за радиоактивного вещества из России

В венгерской столице Будапеште аэропорт имени Ференца Листа был закрыт на три часа из-за инцидента с контейнером, в котором находился радиоактивный иридий.
Об этом сообщает Reuters.
Терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште был закрыт с 19.30 до 22.30 по местному времени.
Проверка была проведена из-за перегрева контейнера, в котором находился изотоп иридия.
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Вещество было заказано венгерской компанией в российском городе Димитровграде. Контейнер находился на борту самолета из Стамбула.
Отмечается, что из-за инцидента был приостановлен вылет восьми рейсов.
Никто из пассажиров не пострадал, а вредные для здоровья вещества не попали в окружающую среду.
Напомним, ученые измерили дозу радиации, которую получили жертвы ядерной бомбардировки в Хиросиме.