Аэропорт Будапешта закрыли из-за радиоактивного вещества из России

Никто из пассажиров не пострадал

В венгерской столице Будапеште аэропорт имени Ференца Листа был закрыт на три часа из-за инцидента с контейнером, в котором находился радиоактивный иридий.

Об этом сообщает Reuters.

Терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште был закрыт с 19.30 до 22.30 по местному времени.

Проверка была проведена из-за перегрева контейнера, в котором находился изотоп иридия.

Вещество было заказано венгерской компанией в российском городе Димитровграде. Контейнер находился на борту самолета из Стамбула.

Отмечается, что из-за инцидента был приостановлен вылет восьми рейсов.

Никто из пассажиров не пострадал, а вредные для здоровья вещества не попали в окружающую среду.

Напомним, ученые измерили дозу радиации, которую получили жертвы ядерной бомбардировки в Хиросиме.