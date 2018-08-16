США и Китай в конце августа проведут торговые переговоры

Соединенные Штаты Америки и Китай возобновляют торговые переговоры, очередной раунд запланирован на конец августа.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства коммерции КНР.
Очередная встреча делегаций Китая и США пройдет в Вашингтоне в конце августа. Делегацию Пекина возглавит замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Главой американской делегации выступит замглавы Минфина по международным делам Дэвид Мальпасс.
Ожидается, что на встрече стороны обсудят вопросы экономики и двусторонней торговли. В то же время Китай настаивает на сохранении принципов взаимности, равенства и целостности.
До этого последний раунд официальных переговоров на фоне торговой войны из-за обоюдного введения пошлин стороны провели в начале июня.
Напомним, американским ведомствам официально запретили пользоваться Huawei.