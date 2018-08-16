Под завалами обрушенного моста в Генуе не осталось живых людей, - СМИ

Операция замедлилась из-за того, что теперь завалы разбирает тяжелая техника

В Генуе (Италия) вторую ночь подряд продолжался поиск жертв обрушения моста. Но он не принес результатов, сообщает в четверг, 16 августа, РИА Новости.



Спасателям не удалось обнаружить новых тел. Поиск сконцентрирован в районе одного из центральных пилонов моста. Тяжелые блоки конструкции поднимают с помощью крана.

Отмечается, что операция замедлилась из-за того, что теперь завалы разбирает тяжелая техника.



Пожарный, который работает на месте обрушения, рассказал изданию, что под завалами уже не осталось живых людей. Местные СМИ сообщили, что голоса из-под завалов перестали слышать еще во вторник вечером.

Напомним, на севере Италии в городе Генуя обрушился мост.

На момент аварии на мосту находились 30-35 легковых и 3 грузовых автомобиля. Правоохранители подтвердили гибель 39 человек, спасательная операция продолжается.