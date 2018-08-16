Репера 50 cent попытались застрелить во время съемок нового клипа, - СМИ

Американские реперы 50 Cent и Tekashi 6ix9ine попали под обстрел на съемках клипа Get The Strap в Бруклине. Об этом сообщает ТMZ.
Неизвестные на белом Porsche открыли огонь по съемочной группе и произвели не менее 11 выстрелов. По словам очевидцев, знаменитые рэперы оказались на линии огня, но обошлось без жертв.
На данный момент полиция просматривает все доступные видеоматериалы, чтобы установить личности нападавших.
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Напомним, несколько недель назад Tekashi69 был избит и похищен вооруженными мужчинами в Нью-Йорке. Похитители держали его в заложниках и требовали сожительницу рэпера вынести из дома ценные вещи. В общей сложности они получили около 800 тысяч долларов.
18 июня в США за один день были убиты два популярных рэпера. Так, в Южной Флориде был убит 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, а также в городе Питтсбург был застрелен 21-летний исполнитель по имени Трэйвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo.