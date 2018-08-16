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Главная » Мир » Репера 50 cent попытались застрелить во время съемок нового клипа, - СМИ

Репера 50 cent попытались застрелить во время съемок нового клипа, - СМИ

Репера 50 cent попытались застрелить во время съемок нового клипа, - СМИ
Фото: flickr.com/photos/tigerdirect

Исполнитель не пострадал

16.08.18 60
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Американские реперы 50 Cent и Tekashi 6ix9ine попали под обстрел на съемках клипа Get The Strap в Бруклине. Об этом сообщает ТMZ.

Неизвестные на белом Porsche открыли огонь по съемочной группе и произвели не менее 11 выстрелов. По словам очевидцев, знаменитые рэперы оказались на линии огня, но обошлось без жертв.

На данный момент полиция просматривает все доступные видеоматериалы, чтобы установить личности нападавших. 

Напомним, несколько недель назад Tekashi69 был избит и похищен вооруженными мужчинами в Нью-Йорке. Похитители держали его в заложниках и требовали сожительницу рэпера вынести из дома ценные вещи. В общей сложности они получили около 800 тысяч долларов.

18 июня в США за один день были убиты два популярных рэпера. Так, в Южной Флориде был убит 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, а также в городе Питтсбург был застрелен 21-летний исполнитель по имени Трэйвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo.

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