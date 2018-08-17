Пилоты 9 рейсов изменили маршруты и сели в ближайших аэропортах из-за угрозы взрыва, два сообщения опровергли из-за неверных номеров рейса.

Про инцидент сообщает biobiochile.

Звонки о заминировании начали поступать в Министерство транспорта Чили еще в среду. Неизвестные сообщили о бомбах на борту самолетов авиакомпании LATAM Airlines и чилийского лоукоста Sky Airline. Два летели из Сантьяго, столицы Чили, один – направлялся в Лиму. Их экстренно посадили в ближайших аэропортах.

Пассажиров эвакуировали. Полиция проверила самолеты – бомб не нашла.

Позже сообщения об угрозах взрыва стали поступать чаще. Два из них опровергли сразу – номера рейсов оказались вымышленными. Остальные самолеты задержали, если они не успели взлететь, те, что были уже в воздухе – направили к ближайшим аэропортам, сообщает Reuters.

Три – остались в Чили. Два самолета приземлились в Аргентине, один – в Перу. Аэропорты закрыли на время проверки, эвакуировали пассажиров и персонал. Но ни одно из сообщений не подтвердилось. Сейчас полеты возобновили. Были ли на борту этих рейсов граждане Украины – неизвестно.

Напоминаем, в Киеве проверяли сообщение о бомбе на станции метро «Гидропарк».