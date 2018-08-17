Китай заподозрили в отработке удара по США

Армия Китая проводит учения с бомбардировщиками для отработки возможного удара по США и их союзникам.
Об этом говорится в докладе Пентагона о Вооруженных силах Китая.
Китайские военные наращивают возможности для поражения максимально удаленных целей, говорится в докладе. В Пентагоне предполагают, что Китай отрабатывает удары по военным базам и вооруженным силам США в Тихом океане, в том числе на острове Гуам.
"За последние три года армия Китая расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и вероятно тренируется для нанесения ударов по США и ее союзникам", - говорится в документе.
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Напомним, Соединенные Штаты Америки и Китай возобновляют торговые переговоры, очередной раунд запланирован на конец августа.