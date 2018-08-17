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Главная » Мир » В США отложили на год военный парад: слишком дорого

В США отложили на год военный парад: слишком дорого

В США отложили на год военный парад: слишком дорого
Фото: baron-de-pampa.livejournal.com

Стоимость проведения парада оценили в 90 млн долларов

17.08.18 39
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Американское оборонное ведомство решило перенести проведение масштабного военного парада в Вашингтоне на 2019 год. Об этом сообщает ВВС.

Идею провести парад выдвинул президент Дональд Трамп после посещения в 2017 году парада во Франции, приуроченного ко дню взятия Бастилии. Предполагалось, что в США он состоится на День ветеранов 11 ноября 2018 года и будет посвящен столетию с конца Первой мировой войны.

Однако теперь пресс-секретарь Пентагона, полковник Роб Маннинг, заявил, что парад отложили минимум на год.

Одной из причин такого решения может быть высокая стоимость его проведения. В феврале 2018 года предполагалось, что организация парада обойдется максимум в 30 млн долларов, но сейчас его ее оценивают уже 90 млн долларов.

Члены Демократической партии раскритиковали идею Трампа. Конгрессмен Джим Макгуверн заявил, что это "абсурдная трата денег" и добавил, что президент "действует более как диктатор, чем президент".

Напомним, последний масштабный военный парад в США состоялся в 1991 году по случаю успешного завершения операции "Буря в пустыне" в Ираке.

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