Во Франции грузовик врезался в пассажирский автобус. Пострадали семеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает L’UNION.

Авария произошла вечером 16 августа, на трассе Париж-Реймс. В автобусе находились 28 детей и 14 взрослых.

Водитель автобуса остановился, чтобы поменять колесо, когда в него на полной скорости врезался грузовик. Травмы получили пассажиры, которые сидели на задних сидениях.

Сейчас состояние двух подростков оценивают как тяжелое. У остальных пострадавших – сильные ушибы и переломы.

Водителя грузовика задержали, он сообщил, что не заметил автобус на обочине.

Напомним, на трассе Киев-Чоп автобус с туристами влетел в грузовик