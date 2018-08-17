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Видео Во Франции грузовик протаранил автобус с детьми

<span class="label red">Видео</span> Во Франции грузовик протаранил автобус с детьми
Фото: twitter.com/F3Picardie

Травмированы семеро подростков и двое взрослых

17.08.18 229
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Во Франции грузовик врезался в пассажирский автобус. Пострадали семеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает L’UNION.

Авария произошла вечером 16 августа, на трассе Париж-Реймс. В автобусе находились 28 детей и 14 взрослых.

Водитель автобуса остановился, чтобы поменять колесо, когда в него на полной скорости врезался грузовик. Травмы получили пассажиры, которые сидели на задних сидениях.

Сейчас состояние двух подростков оценивают как тяжелое. У остальных пострадавших – сильные ушибы и переломы.

Водителя грузовика задержали, он сообщил, что не заметил автобус на обочине.

Напомним, на трассе Киев-Чоп автобус с туристами влетел в грузовик

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