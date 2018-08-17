Во Франции грузовик врезался в пассажирский автобус. Пострадали семеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает L’UNION.
Авария произошла вечером 16 августа, на трассе Париж-Реймс. В автобусе находились 28 детей и 14 взрослых.
Водитель автобуса остановился, чтобы поменять колесо, когда в него на полной скорости врезался грузовик. Травмы получили пассажиры, которые сидели на задних сидениях.
#accident de la route, Villers Agron sur l’A34, @F3Picardie pic.twitter.com/JbZ6nITAVx— France 3 Champagne-Ardenne (@France3CA) 16 августа 2018 г.
Сейчас состояние двух подростков оценивают как тяжелое. У остальных пострадавших – сильные ушибы и переломы.
Водителя грузовика задержали, он сообщил, что не заметил автобус на обочине.
Напомним, на трассе Киев-Чоп автобус с туристами влетел в грузовик