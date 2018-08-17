Компанию Tesla обвиняют в организации прослушки

Бывший работник Tesla Карл Хансен, уволенный с завода в Неваде, обвинил компанию в слежке за сотрудниками.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Хансена.

Мужчина утверждает, что по указанию главы компании Илона Маска на предприятии было установлено специальное оборудование, которое позволяло прослушивать мобильные телефоны сотрудников.

Хансен, который занимался расследованиями внутри компании, также обвинил бывшего работодателя в сокрытии информации от инвесторов. Так, по его словам, компания не сообщила о том, что за первое полугодие на предприятии было похищено меди и другого сырья на 37 млн долларов.

Также, говорит Хансен, Tesla ничего не сделала для расследования сообщений о торговле наркотиками на предприятии. По его данным, один из работников завода связан с мексиканскими наркокартелями.

Экс-сотрудник направил жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В Tesla отреагировали на обвинения.

"Некоторые из них - абсолютная ложь, другие не подтверждены", - заявили в компании.

Напомним, другой бывший сотрудник завода компании Tesla, уволенный Илоном Маском за "саботаж и слив информации", опубликовал фотографии испорченных батарей, которые, по его словам, вставили в новые электромобили Model 3.