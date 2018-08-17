Среди них - старые паспорта и уголовные дела

В Москве блогер Лана Сатор в заброшенном отделении полиции и миграционной службы обнаружила большое количество оставленных документов, в том числе паспорта, уголовные и административные дела. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram.

"Кубометры оставленных документов — заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учета малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое", - написала она.

Позднее девушка сообщила, что за ночь документы были вывезены полицией.

Российское издание Коммерсант сообщает, что Следственный комитет РФ проверит информацию о заброшенном отделе. По данным, скорее всего, возбудят уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Фото: instagram/Лана Сатор

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