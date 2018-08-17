С 21 августа украинцы смогут наблюдать танец планет

В августе украинцы смогут увидеть уникальное явление - Луна сблизится с четырьмя планетами.

Об этом пишет "Урядовий кур'єр".

Сближением называется видимое прохождение одного небесного объекта вблизи другого на небесной сфере.

Лучше всего "танец планет" будет видно на юге страны, но и в других регионах можно будет рассмотреть астрономическое явление.

"21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 августа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, а 31 августа - с Ураном", - говорится в сообщении.

Наблюдать сближение Луны и планет украинцы смогут спустя час после захода Солнца. Но лишь при наличии ясной и безоблачной погоды.

Напомним, на карликовой планете Церере обнаружилось в несколько раз больше органики, чем ученые предполагали ранее.