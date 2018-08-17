Российский Следком открыл еще два дела в отношении наших военных

Следственный комитет РФ открыл еще два уголовных дела против украинских военных за якобы "артиллерийские обстрелы" двух населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В РФ обвинили наших военных в обстреле Горловки 5 августа села Коминтерново Волновахского района 14 августа, в результате которых якобы двое мирных жителей получили осколочные ранение.

Напомним, по состоянию на начало 2018 года Следком РФ уже расследовал 146 уголовных дел в отношении наших военных. При этом в России, которая активно поддерживает боевиков в Донбассе, продолжают игнорировать факты нарушения режима прекращения огня и непрекращающиеся обстрелы жилых кварталов незаконными вооруженными формированиями.