В Варшаве демонтируют памятник Благодарности советским воинам

В 2018 году в Скарышевском парке в Варшаве демонтируют памятник Благодарности солдатам советской армии. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на главу столичного управления по озеленению Мариуша Буркацкого.

Сначала памятник сначала намеревались передать Музею истории Польши, но там оказалось из-за отсутствия свободного места.

"Потом возникла идея отправить его в мавзолей советских солдат в Варшаве, но потом и от этого предложения отказались", - сообщил Буркацкий.

В конце концов, элементы монумента решили разместить в Музее холодной войны в селе Подборско неподалеку от Щецина.

Варшавское Управление по озеленению, которое отвечает за демонтаж и транспортировку памятника, уже получило на это разрешение от реставратора памятников старины и ищет подрядчика для выполнения соответствующих работ.

Экспозиция Музея в Подборско находится в помещениях советских складов атомного оружия. В период коммунистической Польши этот объект был секретным и находился под особой охраной. О Институт национальной памяти планирует там создать постоянную выставку на площади в 300 гектаров.

Напомним, 22 июня 2017 года Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм".