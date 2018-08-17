Россия выразила Америке протест из-за дипучреждений

Министерство иностранных дел РФ выразило протест США в связи с якобы регулярными нарушениями Соединенными Штатами норм международного права в отношении российских дипломатических представительств.



Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.



В ведомстве заявили, что уже обратили внимание ООН на эту проблему, так как ее последствия "выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений". Отмечается, что генеральному секретарю организации было передано соответствующее сообщение России.

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"В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединенными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений России на территории США Министерство иностранных дел России выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту", - говорится в сообщении.

Напомним, в ответ на американские санкции Россия сокращает вложения в американские госбумаги и переходит от расчетов в американских долларах к расчетам в других валютах.