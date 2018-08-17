Бывший комик стал премьер-министром Словении

Марьян Шарец до этого был мэром города Камник два срока

Парламент Словении утвердил кандидатуру Марьяна Шареца в должности премьер-министра страны.

Об этом сообщает RTV.

За Шареца проголосовали 55 из 90 депутатов. Для избрания ему была необходима поддержка не менее 46 депутатов.

Кандидатуру Шареца выдвинули пять левоцентристских партий, обсуждающих вопросы формирования будущего правительства. В течение 15 дней новый премьер должен представить на утверждение парламента состав своего правительства.

Марьян Шарец - бывший актер и комик, он проработал мэром города Камник два срока.

Напомним, Словения заметила прогресс Украины в проведении реформ.