Количество жертв разрушенного моста в Генуе увеличилось

В Генуе (Италия) спасатели нашли на месте обрушения моста еще одну машину с погибшими: мужчиной, женщиной и 9-летней девочкой. Теперь известно о 41 погибшем.



Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Два человека пока считаются пропавшими без вести.



Кроме того, правительство Италии начало официальное расследование в отношении оператора разрушенного моста в городе, дав компании срок в 15 дней, чтобы доказать, что она обслуживала мост должным образом, передает Evening Standard.

Напомним, 14 августа на севере Италии в городе Генуя обрушился мост. На момент аварии на мосту находились 30-35 легковых и 3 грузовых автомобиля.