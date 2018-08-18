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Главная » Мир » Количество жертв разрушенного моста в Генуе увеличилось
Обрушение моста в Генуе

Количество жертв разрушенного моста в Генуе увеличилось

Количество жертв разрушенного моста в Генуе увеличилось
Фото: twitter.com/Agenzia_Ansa

Теперь известно о 41 погибшем

18.08.18 85
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В Генуе (Италия) спасатели нашли на месте обрушения моста еще одну машину с погибшими: мужчиной, женщиной и 9-летней девочкой. Теперь известно о 41 погибшем.

Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Два человека пока считаются пропавшими без вести.

Кроме того, правительство Италии начало официальное расследование в отношении оператора разрушенного моста в городе, дав компании срок в 15 дней, чтобы доказать, что она обслуживала мост должным образом, передает Evening Standard.

Напомним, 14 августа на севере Италии в городе Генуя обрушился мост. На момент аварии на мосту находились 30-35 легковых и 3 грузовых автомобиля.

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