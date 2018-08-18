Умер экс-генсек ООН Кофи Аннан

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81 году жизни, сообщает Международная организация по миграции ООН в своем микроблоге Twitter.



"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера - бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", - говорится в сообщении организации.

Кофи Аннан занимал пост Генерального секретаря ООН с 1 января 1997 года, переизбран на второй срок 29 июня 2001 года, срок полномочий истёк 31 декабря 2006 года. Активно пытался реформировать ООН посредством улучшения администрирования в организации. С началом войны в Сирии, пытался помочь найти мирный выход из конфликта.



Кофи Аннан был первым представителем чернокожего населения Африки на посту Генерального секретаря ООН.



В 2001-м он стал лауреатом Нобелевской премии мира за "вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире".



Работать в структурах ООН Аннан начал в 1962-м, до этого обучался в Высшем институте по изучению международных проблем в Женеве и в США.